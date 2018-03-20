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» » Ивановы-Ивановы - 2 сезон, 3 серия (20.03.2018)

Ивановы-Ивановы - 2 сезон, 3 серия (20.03.2018)


Добавлено: 20 мар 2018 в 20:51,
Новый сериал-фильм Ивановы-Ивановы 2 сезон 3 серия 20 марта. После того, как Леша взял вину за проигрыш бизнеса на себя, и Лида выгнала его, у Антона непростая задача вернуть его домой. В целях экономии семья решает отказаться от услуг Кати, отдав часть ее обязанностей детям. Родственники поневоле в исполнении Сергея Бурунова, Михаила Трухина, Семёна Трескунова, Анны Уколовой, Александры Флоринской, Юрия Ицкова и Алексея Лукина пройдут испытания бедностью, новым годом и даже испытание… козой. На прочность обе семьи проверят и лучшие подруги, которых сыграли известная актриса Юлия Зимина и звезда сериала Психологини Юлия Подозерова.
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Добавлено: 20 мар 2018 в 20:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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