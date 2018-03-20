Кабмин придумал к ЧМ-2018 новый способ регистрации в сетях Wi-Fi

В российском правительстве разрабатывают постановление о регистрации в сети общественного Wi-Fi с помощью паспорта болельщика (FAN ID), сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к одному из участников рынка связи.

Напомним, к чемпионату мира по футболу 2018 года все зрители будущих матчей получат паспорта болельщика (FAN ID) — заламинированный бланк с персональными данными и фотографией владельца, который дает иностранцам право безвизового въезда в Россию на период с 4 июня по 15 июля и выезд с 4 июня по 25 июля. По этому же документу гости чемпионата смогут бесплатно ездить в специальных поездах, которые будут курсировать между городами — организаторами проведения ЧМ-2018, а также в общественном транспорте в дни матчей.

Паспорт болельщика может стать и документом, по которому будет осуществляться идентификация пользователя при подключении к публичным точкам Wi-Fi, так как действующая система. С использованием номера мобильного телефона, вряд ли позволит идентифицировать иностранных граждан: зарубежные операторы не обязаны делиться информацией о владельце номера с представителями российских правоохранительных органов.

FAN ID рассматривается как оптимальная альтернатива, поскольку информация о его владельцах доступна российской стороне, а значит, российским спецслужбам не придется обращаться к зарубежным операторам связи. Соответствующее постановление подготовят в правительстве до 15 мая, утверждают источники.

Представитель пресс-службы Минкомсвязи подтвердил РБК, что ведомство изучает вопрос организации авторизации зрителей чемпионата в публичных сетях Wi-Fi по FAN ID, однако не уточнил, на какой стадии находится обсуждение и как может работать новый вид идентификации.