Как принцу Гарри и Меган Маркл удавалось так долго скрывать свои отношения?

Каждую неделю на новостных порталах появляется новая информация о предстоящей свадьбе принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл, а также подробности жизни королевской семьи. Но так было не всегда. До ноября 2016 года, когда свой роман пара подтвердила официально, о романе подозревали лишь самые внимательные поклонники рыжеволосого внука Елизаветы II. Влюбленные мастерски скрывали свой роман. Узнать, как паре удалось так долго скрывать свои романтические отношения от прессы и общественности помогла автор книги «Гарри: жизнь, потеря и любовь» Кейт Николь.



Писательница рассказала, как миру стало известно о романе принца Гарри и звезды сериала «Форс-мажоры» и что вдохновило принца сделать беспрецедентное публичное заявление в поддержку своей возлюбленной. Как пишет автор в своей книге, Гарри удалось несколько месяцев встречаться с девушкой без огласки в прессе. Как только стало известно об утечке информации о романе в прессу, принц Гарри начал действовать незамедлительно. Он сразу отменил свою поездку в Торонто чтобы все выглядело так, будто он остался в Великобритании.

Тогда папарацци взялись за миссию «разоблачения влюбленных» и стали патрулировать дом актрисы. На помощь паре пришли друзья Бен и Джессика Малруни, которые предложили тем остаться у себя дома, чтобы скрыть роман. «Гарри приехал в гости с целой сумкой подарков (у супругов Малруни трое детей. — Прим. ред.), и он очаровал их. Я думаю, что именно тогда Меган влюбилась в Гарри,» — рассказал инсайдер.

Через некоторое время Меган попросила отпуск у режиссеров сериала «Форс-мажоры» чтобы отправиться ко своему возлюбленному в Лондон. Правда, поездка оказалась не из приятных, ведь была омрачена внезапной новостью. Таблоид The Sun опубликовал информацию, которая гласит о появившихся откровенных кадрах с Меган на порносайтах. Обуренный таким поведением СМИ, принц Гарри сделал заявление в защиту любимой в официальном Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца. Как заявил младший внук королевы, его девушка стала «жертвой харассмента и домогательств».



«Он попросил, чтобы это заявление было непременно опубликовано, чтобы журналисты, которые стали авторами скандальной истории про его возлюбленную, задумались и перестали порочить ее честь,» — рассказал источник.

Заявление принца вызвало много обсуждений в СМИ. Некоторые поддержали защиту влюбленной, другие осудили его за ухудшение и без того напряженных отношений представителей королевской семьи с прессой.

Несмотря на то, что даже принц Уильям, который поддержал своего брата и согласился, что СМИ зашли слишком далеко, советовал ему выпустить менее эмоциональное заявление. Правда, в порывах ярости принц не церемонился и слова подбирать не стал.



В начале отношений Гарри и Меган пережили многое. Несмотря на все тяготы и неприятные ситуации, с которыми столкнулись влюбленные, у бывшей актрисы и принца скора свадьба, а британцы просто в восторге от избранницы. «Я выражаю свое согласие на брак своего самого любимого внука принца Гарри Чарльза Альберта Дэвида Уэльского и Рэйчел Меган Маркл. Это согласие должно быть скреплено Большой Печатью и внесено в записи Тайного совета,» — заявила королева в своем сообщение, которое она направила Тайному совету. Похожее заявление Елизавета II делала и перед свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.