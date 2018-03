KIA показала седан KIA Quoris нового поколения?

Первые официальные снимки, на которых изображен автомобиль, появились в сети.

Южнокорейский автоконцерн KIA расширил седан, а также удлинил его. Межосевое расстояние теперь составляет 3,1 метра. А вот передние и задние свесы стали меньше. Однако насколько именно, пока неизвестно.

#Kia reveals first sketch of the all-new #K900, combining beautifully balanced design with elegant, flowing lines and geometric details. #KiaQuoris #Quoris #NYIAS pic.twitter.com/dnRupVNw6o

— Kia Motors Global (@Kia_Motors) March 8, 2018

Салон нового автомобиля разработчики оснастили фоновой подсветкой, которая насчитывает семь цветов. Кроме того, ожидается, что под капотом седана разместят 3,3-литровый двигатель от модели Stinger.

Презентация KIA Quoris нового поколения состоится в конце марта в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке.