Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил российского президента Владимира Путина с победой на выборах-2018, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЦТАК.

Ким Чен Ын также выразил уверенность в развитии отношений двух стран.

Между тем президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника в Белом доме.

Источник телеканала не уточнил, по чьей инициативе состоялся разговор и о чем шла речь.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп не собирается звонить Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах, состоявшихся 18 марта. В Кремле призвали не считать это недружественным шагом.