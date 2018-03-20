Кирилл Терешин «руки-базуки» на грани: я молюсь Богу, моя мать плачет

Ставропольский край, последние новости – 20 марта. Пятигорский блогер Кирилл Терешин, получивший славу в сети за счет огромного объема рук, вновь всколыхнул своих поклонников.

Не так давно молодой человек перенес операцию по накачиваю плеч, после чего пожаловался на серьезные боли и даже успел попрощаться со своими фанатами.

Блогер выложил в социальных сетях фото себя, страдающего от боли. В комментарии к снимку он написал о том, что пролежал на кровати два дня и потом с огромным трудом встал. После операции на плечи «рука опухла в два раза и дала по организму конкретный удар».

Кирилл Терешин отметил, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

«Моя мать плачет, я не знаю, как поступить, температура 38.5, мне остается только положиться на Бога, что я останусь с ней, я буду лежать на кровати и молиться Богу», - приводит словам блогера издание «Комсомольская правда».