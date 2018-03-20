"Кливленд" дома обыграл "Милуоки" в матче НБА, Леброн Джеймс сделал трипл-дабл

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Баскетболисты "Кливленд Кавальерс" на своем паркете нанесли поражение "Милуоки Бакс" в матче регулярного чемпионата НБА.

Игра, прошедшая в Кливленде в понедельник, завершилась победой хозяев со счетом 124:117 (26:25, 38:32, 29:28, 31:32). В составе "Кливленда" трипл-дабл оформил Леброн Джеймс (40 очков, 12 подборов, 10 передач). У "Бакс" на паркете выделялись Яннис Адетокунбо (37 очков, 11 подборов, 5 передач) и Крис Миддлтон (30 очков).

В другом матче "Майами Хит" дома со счетом 149:141 переиграл "Денвер Наггетс". Для того чтобы выявить победителя, командам потребовалось два овертайма.

Результаты остальных матчей дня:

"Индиана Пэйсерс" — "Лос-Анджелес Лейкерс" - 110:100,

"Филадельфия Сиксерс" — "Шарлотт Хорнетс" - 108:94,

"Нью-Йорк Никс" — "Чикаго Буллс" - 110:92,

"Бруклин Нетс" — "Мемфис Гризлис" - 118:115,

"Сан-Антонио Спёрс" — "Голден Стэйт Уорриорз" - 89:75,

"Сакраменто Кингз" — "Детройт Пистонс" - 90:106.