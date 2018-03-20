Командир новой военной операции на Донбассе не собирается вести переговоры с террористами

Сергей Наев, который с недавних пор стал командующим Операцией объединенных сил на Донбассе (приходит на смену АТО, - прим. ред.) заявил, что у него нет ни полномочий, ни желания устанавливать контакт с так называемыми “лидерами” самопровозглашенных республик Донбасса.Об этом Наев сообщил в интервью “Укринформу”.Он добавил, что готов разговаривать с боевиками на “языке военной силы” .Напомним, на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата военной операции на Донбассе и назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева руководителем Объединенных сил.