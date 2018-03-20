Командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко ответил на вопросы газеты «Красная звезда»

В номере среды публикуется интервью командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко, который, в частности, сообщил, что по состоянию на начало 2018 года порядка 20 соединений и воинских частей перевооружились на новые и модернизированные образцы военной техники и вооружения. Все они входят в состав армейского корпуса Черноморского флота, который является самодостаточным соединением, способным самостоятельно решать весь спектр задач береговой обороны.

Рассказывается также об очередном селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил, которое прошло в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу.

В газете помещено интервью губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, который подчеркнул, что вопросы социальной защищённости военнослужащих и членов их семей решаются в тесном взаимодействии с командованием Восточного военного округа.

Начальник Сызранского филиала ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имении профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» полковник Александр Асанов рассказывает о сегодняшнем дне этого вуза. Отмечается, что в этом году на первый курс будет принято около 300 человек при конкурсе не менее четырех человек на место.

В рамках проекта «Электронная приемная», реализуемого совместно с Управлением Министерства обороны Российской Федерации по работе с обращениями граждан (Общественной приемной Министра обороны России), на вопрос читателя отвечает начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

«Красная звезда» рассказывает, кроме того, о назначенном на конец марта старте экспедиции на Северный полюс. Она пройдёт под руководством Экспедиционного центра Минобороны России. Участникам экспедиции предстоит преодолеть 1,4 тыс. км от архипелага Северная Земля (мыс Арктический) до Северного полюса.