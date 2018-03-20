Компания Харви Вайнштейна объявила о банкротстве

Харви Вайнштейн

После обвинений в сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна компания The Weinstein Company, сооснователем которой он является (продюсер основал ее вместе с братом Бобом в 2005 году), подала заявление о банкротстве. Представители компании отметили, что заключили соглашение с фирмой Latern Capitals, которая готова приобрести активы компании кинопродюсера за 300-320 миллионов долларов.

Трудности в компании Вайнштейна начались в октябре прошлого года, когда разгорелся скандал после обвинений продюсера в харассменте. Напомним, что жертвами Вайнштейна стали Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и многие другие актрисы, выступившие с публичными заявлениями о домогательствах с его стороны. Вскоре после того, как скандал получил широкую огласку, совет директоров The Weinstein Company уволил продюсера из его собственной компании. А через несколько дней супруга Вайнштейна Джорджина Чапман заявила, что подает на развод.

Сейчас 66-летний продюсер, по сообщениям западных СМИ, находится в Аризоне, где проходит курс лечения от сексуальной зависимости.

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман