Козицын: финансирование "Автомобилиста" в сезоне-2018/19 будет на прежнем уровне

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент екатеринбургского "Автомобилиста" Андрей Козицын заявил, что финансирование хоккейного клуба в сезоне-2018/19 будет примерно на том же уровне, что и в нынешнем сезоне.

"Автомобилист" по итогам регулярного чемпионата занял четвертое место в Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде в шести матчах уступил магнитогорскому "Металлургу".

"Финансирование будет на уровне текущего сезона, может, чуть больше. Все зависит от того, с кем договоримся и на каких условиях, кто из игроков подтвердит свое участие. Мы, безусловно, будем усиливаться, будем добавлять игроков. Сколько их будет - может, четыре, пять или шесть, - порядок цифр примерно такой. Более конкретно можно будет сказать после 30 апреля", - сказал Козицын, чьи слова приводит официальный сайт "Автомобилиста".

Директор "Автомобилиста" Максим Рябков сообщил, что "где-то пять-семь человек команду покинут, соответственно такое же количество нашу команду пополнит". "В прошлом году мы достаточно большую трансформацию состава провели. Это принесло нам ожидаемые результаты, и сейчас нет необходимости в более масштабных изменениях. Все остальные вещи будут точечными. Для себя мы, естественно, уже наметили те кандидатуры, которые являются для нас приоритетными", - отметил он.

Директор "Автомобилиста" Максим Рябков в середине марта заявил РИА Новости, что контракт с главным тренером Владимиром Крикуновым не будет продлен на следующий сезон.

"Мы сейчас контактируем с представителями тренеров, - отметил Рябков. - По регламенту КХЛ, до 30 апреля у всех игроков и тренеров есть свои обязательства перед текущими клубами, даже если сезон уже завершен. Поэтому официальное заявление можно будет делать только после 1 мая. Что касается названных вами тренеров (Петр Воробьев и Петерис Скудра), то они не входят в список кандидатов на пост главного тренера "Автомобилиста".