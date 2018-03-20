Кремль подтвердил звонок Трампа Путину с поздравлениями

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом действительно состоялся 20 марта, американский лидер поздравил российского коллегу с победой на президентских выборах. Это подтверждает пресс-служба Кремля.

Напомним, ранее источник в Белом доме сообщил о разговоре лидеров двух стран, однако подробностей и официального подтверждения не было. Притом ранее 20 марта в Белом доме заявили, что Трамп не собирается звонить Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах, состоявшихся 18 марта. В Кремле призвали не считать это недружественным шагом.

Тем не менее, Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах — причем разговор состоялся по инициативе американской стороны, отмечает пресс-служба Кремля.

Кроме того, стороны высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом — в частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

«При обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества проявлена заинтересованность в его активизации. Отдельно затрагивалась сфера энергетики. Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании. Выражено удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова», — говорится в сообщении.

В Кремле подчеркивают, что а целом разговор Трампа и Путина носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.