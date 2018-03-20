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Ксения Бородина не рассказывает о своих проблемах в соц сетях


Добавлено: 20 мар 2018 в 18:21, Категория: Шоу-бизнес
Ксения Бородина не рассказывает о своих проблемах в соц сетях
Вы меня постоянно спрашивает, как у меня хватает терпения, читать гадости. Могу сказать, что конечно это все не сильно приятно, учитывая, что люди, читая эти гадости, ещё могут подумать, что это и есть правда. Но с другой стороны, какой у меня выбор?! Я и так, когда есть возможность, огромное количество людей кидаю в блок, я не хочу, чтобы мои адекватные читатели, которых безусловно больше в разы, читали этот неадекват, только ради того, чтобы у меня для рекламы была большая цифра. Я так не живу, я завела эту страницу, чтобы быть ближе к вам, чтобы была возможность живого общения. Но к моему огромному сожалению, время хайпа и грязи не щадит никого, и потом, когда у тебя все хорошо, пройдя много преград, ты один или может пару раз оступился, то людям свойственно, а может выгоднее, только плохое помнить, а хорошее они видеть совсем не хотят.
Сказать вам честно, мне плевать что думают другие, я не буду давить на жалость и рассказывать как мне больно, это всего лишь соц сеть, а реальная жизнь она другая. И если мне вдруг будет плохо, я расскажу об этом близкому человеку, но не тут, потому что тут ошибок не прощают! И конечно иногда и у меня терпение заканчивается, я могу ответить грубо, но я таким образом защищаю себя и свою территорию, на что имею полное право, потому что это моя страница. Но когда ты не лицемер, а честно говоришь, как думаешь, то сразу становишься злым и плохим, делая вывод, что всем не угодить никогда. Но часто мою доброту принимали за слабость, поэтому хватит наверно, нужно только на добро отвечать добром, а зло исправить невозможно! Поэтому мы идём вперёд, кому здесь неприятно и плохо, всегда могут не заходить, кому по душе я, такая вот какая есть, оставайтесь, я вас люблю и всегда вам благодарна.


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По материалам: life-dom2

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