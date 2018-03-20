Leverage Investments: ПМЖ в Северном Кипре

Стало модным покупать виллы или небольшие апартаменты на лазурных берегах. Во-первых, это обусловлено нашим российским климатом, когда большую часть года солнце нас не балует. А во-вторых, многие переезжают в теплые страны ради здорового развития детей. Согласитесь, когда в любой сезон повсюду спелые фрукты, вряд ли какой-то ребенок будет болеть или страдать нехваткой витаминов.

Но далеко не все готовы собрать чемоданы и рвануть на пмж за границу. Чтения форумов и поиска недвижимости в интернете недостаточно. Большинство боится нарваться на недобросовестные или подставные агентства при покупке жилья. Хоть и говорят, что недвижимость за границей порой дешевле, чем на отечественном море, но где гарантия, что эти дома и квартиры реализуются легальным путем.

Чтобы избежать проблем с регистрацией собственности, не потратить лишних средств на вымышленные услуги риелторов, и самое главное, не попасться на удочку к мошенникам, всем желающим эмигрировать советуют прибегнуть к помощи специальных организаций. В Северном Кипре работает агентство недвижимости «Leverage Investments», положительные отзывы о котором не трудно найти в интернете.

Более 10 лет назад эту компанию основал ее бессменный директор Игорь Коршунов. В Северный Кипр он переехал с Украины за лучшими условиями жизни для себя и своей семьи. Как говорит сам Игорь Владимирович Коршунов, Северный Кипр – оптимальный вариант для эмиграции по соотношению климата, стоимости жизни, адаптации к новым условиям и экологии.

За все время работы компании «Leverage Investments» было продано более двух тысяч объектов недвижимости от небольших квартир до огромных вилл. По отзывам, компания Игоря Коршунова «Leverage Investments» популярна на рынке недвижимости в Северном Кипре среди покупателей. И это неудивительно. «Leverage Investments» имеет множество документов, подтверждающих качество своей работы, в том числе международный сертификат ISO 9001:2008.

Головной офис компании находится в городе Кирения на территории Северного Кипра, куда каждый желающий может прийти, лично встретиться с директором и обсудить условия покупки. А за пределами Турецкой республики работают 129 офисов, представляющие интересы компании. Благодаря такому сервису, потенциальные клиенты могут работать с менеджерами компании, оформлять документы на недвижимость, оставаясь в переделах своей страны.

Большой спрос на услуги компании «Leverage Investments» обусловлен ее членством в Турецко-кипрской торгово-промышленной палате. Как подчеркивает Игорь Владимирович, таким достижением может гордиться далеко не каждое агентство недвижимости в Северном Кипре, а регистрация в ТПП обязывает компанию держать высокую планку качества работы.

И действительно, в отзывах клиентов агентства недвижимости «Leverage Investments» говорят о большом выборе апартаментов на любой вкус. Кроме этого, компания является партнером многих строительных компаний республики, что гарантирует доступность недвижимости по цене, в отличие от других риэлтерских организаций Северного Кипра.

Компания «Leverage Investments» кроме реализации недвижимости, занимается сдачей в аренду домиков на время отпусков. Такой вариант отдыха не менее популярен среди русскоговорящей аудитории. Многим неприемлемы условия проживания в отеле, или их не устраивают оголтелые толпы туристов. Аренда небольшого бунгало у моря – отличный вариант. Тем более, каждый приезжающий может сам варьировать время аренды, когда обычные туристические путевки имеют некоторые ограничения.

Более подробно ознакомится с работой компании «Leverage Investments», узнать все нюансы покупки недвижимости в Северном Кипре или посмотреть апартаменты для аренды можно в официальных представительствах и на сайте компании.