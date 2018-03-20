Марина Тристановна утверждает, что ее жених честный и порядочный человек

Очень разочарована всякими разными группами, которые публикуют абсолютную ложь про Александра. Я понимаю, что на сплетнях и грязным пиаром раскручивают свои сайты! Думаю, что у этих людей ума хватало, конечно, на что-то больше, но предпочли инста-звездами стать и писать ложь и абсолютную клевету про нормальных людей. Ведь они хорошо понимают, что только это интересно основной массе, так чего же не помарать честь и достоинство нормальных людей для собственной выгоды. Убеждена в том, что эта модель поведения погубит страну, господа!Призываю и прошу у каждого из вас, не перегибайте палку и знайте меру во всем! Я бы поняла, если бы вы писали про меня Я личность медийная и терплю всякую ложь в свою сторону! Это был мой выбор. Но я не хочу, чтобы Саша стал жертвой моей медийности. Мой Саша очень щедрый и добрейший души человек.