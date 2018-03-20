Mastercard будет работать с национальными криптовалютами

Показать меню
Актуально
Путин останется в изоляции, — британский МИД назвал российские дипломатические - 08:36 Путин останется в изоляции, — британский МИД назвал российские дипломатические санкции бесполезными Экипажи атомных подводных крейсеров «Тверь» и «Томск» победили в первенстве по - 09:01 Экипажи атомных подводных крейсеров «Тверь» и «Томск» победили в первенстве по плаванию, посвященному Дню моряка-подводника Ева Лонгория отпраздновала 43-летие и рассказала о беременности - 09:08 Ева Лонгория отпраздновала 43-летие и рассказала о беременности Джастин Теру развелся с Дженнифер Энистон из-за потребности в независимости - 09:08 Джастин Теру развелся с Дженнифер Энистон из-за потребности в независимости Явка на выборах президента на 15:00 в ЕАО превысила 47 процентов - 09:14 Явка на выборах президента на 15:00 в ЕАО превысила 47 процентов В Москве стартовали выборы президента - 09:16 В Москве стартовали выборы президента Мемория. Николай Римский-Корсаков - 09:16 Мемория. Николай Римский-Корсаков Мария Баронова: «Запад устраивает цирк с конями!» - 09:36 Мария Баронова: «Запад устраивает цирк с конями!» Потасовка и массовый вброс бюллетеней произошли на избирательном участке КЧР - 09:57 Потасовка и массовый вброс бюллетеней произошли на избирательном участке КЧР Мотострелки ЗВО в Подмосковье отработали тактику маневренной обороны с боевой - 10:07 Мотострелки ЗВО в Подмосковье отработали тактику маневренной обороны с боевой стрельбой Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента РФ - 10:21 Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента РФ Полиция не пускает россиян на избирательные участки в Украине - 10:28 Полиция не пускает россиян на избирательные участки в Украине Дело Скрипаля приняло внезапный оборот: в Британии развели руками - - 10:48 Дело Скрипаля приняло внезапный оборот: в Британии развели руками - доказательств нет Водителей обязали носить светоотражающие жилеты - 10:56 Водителей обязали носить светоотражающие жилеты Паралимпийцы РФ заняли второе место в медальном зачете Игр - 10:56 Паралимпийцы РФ заняли второе место в медальном зачете Игр Владимир Путин проголосовал на выборах президента - 10:57 Владимир Путин проголосовал на выборах президента Глава МИД Великобритании заявил о вреде ответных мер для россиян - 10:57 Глава МИД Великобритании заявил о вреде ответных мер для россиян
» » Mastercard будет работать с национальными криптовалютами

Mastercard будет работать с национальными криптовалютами


Добавлено: 20 мар 2018 в 06:29, Категория: Экономика
Mastercard будет работать с национальными криптовалютами
Компания Mastercard заявила о готовности работать с национальными криптовалютами. Среди основных преимущества в Мастеркард отметили тот факт, что эмитентом таких криптовалют является центральные банки.

Кроме того, национальная криптовалюта полностью подкреплена реальными ценностями, а клиенты будут идентифицированы. Все это делает криптовалютное направление для Mastercard достаточно интересным.
В ближайшее время Mastercard начнет работать с биткойном, но только в Японии и Сингапуре, где криптовалюта легализована. Основываясь на возможных рисках, компания не строит планы наперед и может в любой момент закрыть проект.


Материалы по теме:

Mastercard и Visa исключили из ассоциации «Финтех»
Сбербанк и Mastercard с 4 октября запускают в России сервис Apple Pay
Британские потребители подали иск к MasterCard на 18 миллиардов долларов
Карты MasterCard заработали в Крыму
Добавлено: 20 мар 2018 в 06:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек

В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек

"Хьюстон" победил "Миннесоту" в матче НБА, Харден набрал 34 очка

На Украине найден мертвым летчик, подозреваемый в гибели «Боинга» над Донбассом

На Украине найден мертвым летчик, подозреваемый в гибели «Боинга» над Донбассом

Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФ

Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФ

Загрузка...



Лента новостей
После гибели четырех человек при пожаре в Приморье возбуждено уголовное дело - 06:07 После гибели четырех человек при пожаре в Приморье возбуждено уголовное делоФункция отравления Скрипалей в гибридной войне - 05:00 Функция отравления Скрипалей в гибридной войнеПрокуратура завершила расследование по делу "налоговых площадок" Клименко - 04:50 Прокуратура завершила расследование по делу Преждевременную смерть можно предотвратить: финские ученые нашли способ - 04:48 Преждевременную смерть можно предотвратить: финские ученые нашли способСМИ: Российскую армию вооружат «Терминатором-2» - 04:43 СМИ: Российскую армию вооружат «Терминатором-2»«Скоро мы пойдем как скот на убой»: Украинцев шокировали кадры отправки леса в Европу (ВИДЕО) - 03:37 «Скоро мы пойдем как скот на убой»: Украинцев шокировали кадры отправки леса в Европу (ВИДЕО)США: Оскорбление Аббасом посла Фридмана было «совершенно неуместным» - 03:35 США: Оскорбление Аббасом посла Фридмана было «совершенно неуместным»СМИ обсуждают причины развода сына Дональда Трампа: деньги, проблемы в семье и новое любовное - 03:29 СМИ обсуждают причины развода сына Дональда Трампа: деньги, проблемы в семье и новое любовное увлечение«Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв - 03:21 «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрывУченые выяснили, как можно снизить риск преждевременной смерти - 03:20 Ученые выяснили, как можно снизить риск преждевременной смертиМеркель поздравила Путина с переизбранием на пост президента - 02:44 Меркель поздравила Путина с переизбранием на пост президентаУчастник Матча всех звезд НХЛ защитник "Каролины" Хэнифин выбыл с сотрясением мозга - 02:15 Участник Матча всех звезд НХЛ защитник В инженерных войсках отметили день своего покровителя – святого Даниила Московского - 02:01 В инженерных войсках отметили день своего покровителя – святого Даниила МосковскогоСинтия Никсон баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка - 01:57 Синтия Никсон баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка
Последние новости
Ученые назвали новую опасность алкоголя - 07:49 Ученые назвали новую опасность алкоголя Женская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Китая в матче ЧМ - 07:47 Женская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Китая в матче ЧМ Нелли Ермолаева ответила на вопросы подписчиков - 07:29 Нелли Ермолаева ответила на вопросы подписчиков Москвичей зовут в парки покормить животных и птиц - 07:22 Москвичей зовут в парки покормить животных и птиц Венгрия возмутилась размещением ВСУ в Закарпатье - 07:21 Венгрия возмутилась размещением ВСУ в Закарпатье Перед аварией на канатной дороге в Грузии в небе кружили неизвестные объекты - 07:16 Перед аварией на канатной дороге в Грузии в небе кружили неизвестные объекты Виктория Бекхэм отправилась в Кению - 07:02 Виктория Бекхэм отправилась в Кению Майли Сайрус хочет свадьбу на ранчо - 07:01 Майли Сайрус хочет свадьбу на ранчо Как принцу Гарри и Меган Маркл удавалось так долго скрывать свои отношения? - 07:01 Как принцу Гарри и Меган Маркл удавалось так долго скрывать свои отношения? Военные музыканты ВВО приняли участие в первом фестивале оркестров и оркестровых групп - 07:00 Военные музыканты ВВО приняли участие в первом фестивале оркестров и оркестровых групп Mastercard будет работать с национальными криптовалютами - 06:29 Mastercard будет работать с национальными криптовалютами Селена Гомес отдыхает в Австралии без Джастина Бибера - 06:23 Селена Гомес отдыхает в Австралии без Джастина Бибера Появились новые подробности конфликта Бритни Спирс и Кевина Федерлайна - 06:23 Появились новые подробности конфликта Бритни Спирс и Кевина Федерлайна
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"