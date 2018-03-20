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Майли Сайрус хочет свадьбу на ранчо


Добавлено: 20 мар 2018 в 07:01, Категория: Шоу-бизнес
Майли Сайрус хочет свадьбу на ранчо

25-летняя Майли Сайрус и 28-летний Лиам Хемсворт верны друг другу как никогда, а в сети всё чаще появляются новости о скорой свадьбе звезд. Инсайдер рассказал некоторые подробности о желаниях Сайрус и отношениях пары.

«Они любят друг друга уже почти девять лет, но именно сейчас настал тот момент. Раньше их женитьбе препятствовали карьеры, возраст и семьи,» — поведал инсайдер и добавил, что родители Лиама не всегда испытывали теплые чувства к девушке сына.

«В то время как родители Майли всегда обожали Лиама, его отец и мать были возмущены ее скандальным поведением,» — рассказал источник.

Теперь все изменилось: Майли перестала вести разгульный образ жизни, поменяла привычки, и родители ее возлюбленного пересмотрели свое отношение. Как говорят, руку к этому приложила Эльза Патаки, жена брата Лиама Криса. «Эльза и Майли всегда были очень близки, и Эльза действительно за нее заступалась,» — говорит инсайдер.

Правда, ожидать скорой свадьбы звезд нет смысла. К этому вопросу Лиам и Майли подходят с особой ответственностью. «У Майли очень много планов относительно свадьбы. Она очень креативная и всякий раз думает о каких-то новых идеях, чтобы ее праздник не был похож на другие. Она хочет простое торжество, что-то вроде свадьбы на ранчо,» — добавил он. При этом пока неизвестны ни даты торжества, ни место его проведения.

«Она никому ничего не говорила, потому что она очень скрытная. Так что это будут знать только их друзья, и то в самую последнюю минуту,» — заключил он.

Напомним, что Лиам старается всегда поддерживать свою девушку на мероприятиях. Они нередко появляются на публике вместе. Например, Лиам поддерживал свою девушку на съемках комедийного шоу Saturday Night Live. Парочка стала частью сцены, где Алекс Моффат спародировал брата Лиама, Криса Хемсворта.


Лиам так же принял участие в пародии, подыграв актерам и своей девушке. После этого Майли исполнила одну из песен нового альбома. После выступлений, актеры Saturday Night Live и влюбленная пара отправились на афтепати в ресторане Sarabeth’s, где парочка не стеснялась камер и держалась за руки. Ребята проявляли к друг другу нежные чувства, показывая всем серьезность своих отношений.

Премьеру фильма «Тор: Рагнарек» в Лос Анджелесе они так же посетили вместе. В фильме главную роль исполнил брат Лиама, Крис Хемсфорт. Притом, уже не в первый раз ходят слухи, что парочка хочет связать себя узами брака. «У Майли всегда была идея спонтанно сыграть свадьбу в Лас-Вегасе. Церемония планируется на четвертое июля. Присутствовать будут только близкие друзья и семья,» рассказал один из инсайдеров зарубежному изданию. Официального подтверждения пара пока не дала.

Слухи начали ходить еще в мае прошлого года, когда отец Майли опубликовал фото дочери в белом платье. Конечно же фанаты считают, что именно в нем она будет выходить замуж. Подлила масла в огонь новая композиция под названием Malibu. Обложку нового сингла певица выставила в инстаграме. Под ней она оставила подпись, в которой сообщила о том, что фотографию для нее сделал ее бойфренд.



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Добавлено: 20 мар 2018 в 07:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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