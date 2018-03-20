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Медведев выделил регионам 20 млрд рублей на повышение МРОТ


Добавлено: 20 мар 2018 в 10:07, Категория: Новости на сегодня
Медведев выделил регионам 20 млрд рублей на повышение МРОТ

На повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в регионах России из резервного фонда правительства будет выделено 20 млрд рублей. Соответствующее распоряжение, рассмотренное и одобренное на заседании 15 марта, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Текст документа опубликован на сайте кабмина. В нем уточняется, что ассигнования выделяются «для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы».

Необходимость выделения средств обусловлена повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) с мая до 11 тысяч 163 рублей. Ранее сообщалось, что регионам придется потратить на эту прибавку в общей сложности около 32 млрд рублей.

Наибольшие по размеру дотации на выплату повышенной МРОТ получат Красноярский край (1,062 млрд рублей), Алтайский край (906,9 млн рублей), Иркутская область (715,8 млн рублей), Челябинская область (641,9 млн рублей) и Забайкальский край (602,2 млн рублей).



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Добавлено: 20 мар 2018 в 10:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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