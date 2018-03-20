Мелания больше не злится на Дональда Трампа из-за измен

Вчера Дональд и Мелания Трамп прилетели с визитом в Нью-Гэмпшир для обсуждения проблемы опиоидного кризиса. Пара шла в обнимку и держалась за руки. Такое милое поведение дало понять, что конфликт в семье Трампов давно исчерпан.



Для визита на северо-восток страны Мелания выбрала синее пальто Chloe и бежевые кожаные сапоги на каблуке Gianvito Rossi. Во время своего выступления президент Трамп в очередной раз похвалил свою супругу и сказал несколько теплых слов в ее адрес: «Спасибо нашей первой леди Мелании за то, что она такая необыкновенная. Спасибо тебе. Мы счастливы, что ты наша первая леди,» — заявил он.

Напомним, журналист Ронан Фэрроу, который помог New York Times разоблачить Харви Вайнштейна, опубликовал в газете новую статью, которая разоблачила уже не продюсера, а президента США Дональда Трампа. В ней написано про скандальные отношения с актрисой и фотомоделью Карен Макдугал, которая в 1997 и 1998 годах была Playmate месяца и года в журнале Playboy.

Фэрроу удалось получить от 46-летней Макдугал и представить для читателей рукописный материал, который развернулся на восемь страниц. Связь актрисы и президента продлилась девять месяцев и началась уже тогда, когда он был женат на Мелании.

Журналист описал предполагаемую схему прикрытия внебрачной связи Трампа: тайные встречи в гостинице, различные юридические соглашения…

По мнению Фэрроу, одна из ролей в этих схемах была отведена издателю American Media, Дэвиду Пекеру, чья компания приобрела у Карен Макдугал за 150 тысяч долларов исключительные права на публикацию ее истории о романе с Трампом, чтобы эти откровения, якобы, никогда не увидели свет.



«Это отняло у меня права. Сейчас я чувствую, что не могу говорить ни о чем, иначе рискую попасть в неприятность. Я не знаю, о чем мне разрешено говорить. Боюсь, что даже не могу упоминать его имя,» – призналась Макдугал New Yorker.

Это не первое подтверждение измен президента своей жене. Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм на своей страничке в Twitter отвергла напрочь «лживые сообщения» о семейных проблемах президентской четы и дала понять, что супругов не задеть подобными выбросами.

«Список безнадежных и плоских ложных сообщений о миссис Трамп, опубликованных в печатных изданиях и телешоу, просочился в сообщения «основного потока». Она (Мелания Трамп) ориентирована на свою семью и роль первой леди, а не на нереалистичные сценарии, ежедневно муссируемые фейковыми новостями,»— написала Гришэм.