Мемория. Иосиф Орбели

20 марта 1887 года родился Иосиф Орбели, востоковед, директор Эрмитажа в 1934 – 1951 годах.

Личное дело

Иосиф Абгарович Орбели (1887 – 1961) родился в Кутаиси в семье мирового судьи Абгара Иосифовича Орбели и княжны Варвары Моисеевны Аргутинской-Долгорукой. У него было двое старших братьев: Рубен – в будущем юрист и основатель отечественной подводной археологии и Левон, который стал известным физиологом, академиком АН СССР.

С детства владел русским, армянским, грузинским и татарским языками, в гимназии изучил древнегреческий и латынь. Гимназию Иосиф Орбели окончил в Тифлисе в 1904 году и отправился в Петербургский университет, где уже учились его братья. Он стал студентом историко-филологического факультета и уже с 1906 года регулярно принимал участие в археологических экспедициях в Карской области (тогда территория Российской империи, ныне Турции), где под руководством академика Н. Я. Марра исследовал средневековый город Ани. Окончил университет одновременно по программам историко-филологического и восточного факультетов и был оставлен на кафедре армянской и грузинской словесности. Занимаясь исследованиями армянских диалектов Османской империи, выучил курдский язык. В 1914 году начал преподавание в Петроградском университете с курса «Чтение и толкование армянских надписей области Ширак». В 1917 году утвержден в должности доцента.

В 1919 году избран профессором кафедры мусульманского искусства Государственного института истории искусств в Петрограде. В том же году становится ученым секретарем вновь созданной Академии истории материальной культуры. 25 октября 1920 года стал хранителем отделения мусульманского искусства Эрмитажа. В 1924 году назначен помощником директора Эрмитажа, в 1926 году становится также заведующим отделом культуры и искусства Востока. Избран членом-корреспондентом АН СССР. В 1934 году в составе делегации советских ученых посещает Иран, где участвует в конгрессе, посвященном тысячелетию Фирдоуси. Организует раскопки урартских памятников на территории Армении. В 1934 году президиум АН СССР присудил Иосифу Орбели ученую степень доктора археологии. В том же году он был избран действительным членом АН СССР. На следующий год он становится действительным членом Академии наук Армянской ССР.

19 июня 1934 года Иосиф Орбели стал директором Эрмитажа и оставался на этом посту до 1951 года. В 1944 году был членом комиссии по обследованию памятников архитектуры и культуры, разрушенных или поврежденных гитлеровскими войсками. Давал свидетельские показания на Нюрнбергском процессе.

В последние десятилетие жизни Иосиф Орбели работал в Институте языкознания АН СССР, был профессором восточного факультета Ленинградского университета, где заведовал кафедрой истории стран Ближнего и Среднего Востока, также возглавлял Ленинградское отделение АН СССР и консультировал археологические исследования в Гарни (Армения).

Умер Иосиф Орбели 2 февраля 1961 года.

Иосиф Орбели. Марка в честь столетия Wikimedia Commons

Чем знаменит

Возглавляя долгие годы Эрмитаж, Иосиф Орбели многое сделал для его развития, а в ряде моментов – и для спасения музейного собрания. В начале 1930-х годов он противостоял продаже за границу предметов искусства и древностей из Эрмитажа, в первую очередь – из отдела Древнего Востока. Так, ему трижды удавалось предотвращать продажу коллекций сасанидского серебра III – VI веков, хотя для этого пришлось обратиться с письмом лично к Сталину. В первые же дни Великой Отечественной войны Иосиф Орбели вместе со всем коллективом Эрмитажа организовал эвакуацию эрмитажных сокровищ согласно детально разработанному плану. 30 июля первый эшелон с 500 тысячами музейных экспонатов был отправлен в Свердловск. В середине июля 1941 г. туда же был направлен второй эшелон. Сам Иосиф Орбели в блокаду оставался в Эрмитаже. В обширных подвалах Зимнего дворца были сосредоточены не только оставшиеся в Ленинграде эрмитажные коллекции, но и экспонаты и другие материалы, поступившие из музеев и библиотек города и его пригородов. 10 октября 1945 г. после завершения восстановления Эрмитажа из Свердловска поступили все эвакуированные сокровища. 4 ноября 1945 года 69 залов Эрмитажа были открыты для посетителей.

О чем надо знать

Научная деятельность Орбели велась сразу в нескольких направлениях. Со студенческих лет он занимался археологическими исследованиями в Ани, в районе озера Ван, затем в советской Армении. Изучал армянские надписи в Ани, Ахтамаре, Хачене и Мармашене, создав ряд работ по армянской эпиграфике («Багаванский храм и его надписи», «Надписи Мармашена»). Посвятил фундаментальные работы искусству Сасанидского Ирана и мусульманским изразцам. Филологические исследования Иосифа Орбели были посвящены в первую очередь армянскому героическому эпосу и средневековым армянским басням.

Прямая речь

Как нельзя одновременно делить толпу на бородачей, толстых и блондинов, что казалось бы всем должно быть ясно, так же точно невозможно одновременно деление музейных коллекций на памятники Египта, Месопотамии, Греции, Рима, резные камни, памятники средних веков, оружие, памятники Кавказа и Ирана, Византии и т. д. Такая классификация ненаучна, да и не выполнима, просто невозможна. Пока в музее существуют отделения памятников тех или иных культурных кругов, в этом музее не могут существовать отделения, содержащие группы памятников этих же культурных миров, но построенные по признаку объединения тех или иных категорий предметов по их назначению (оружие) или по их материалы (резные камни).

Из докладной записки Иосифа Орбели в совет Эрмитажа о принципах формирования экспозиции (1927)

Я окончательно утвердился в убеждении о неслучайной и глубоко вредительской и изменнической природе операций, развертывавшихся с 1928 по 1933 г.г., по продаже за границей наиболее ценных картин и других наиболее замечательных художественных произведений Эрмитажа, а также из других музеев СССР, но главным образом из Эрмитажа. Против этих продаж, как Вы, вероятно, знаете, я и некоторые другие научные работники в свое время горячо и энергично протестовали всеми доступными нам законными способами, указывая и на политический вред, и на несомненную возможность для производящих за границей эти операции лиц извлекать из этих операций колоссальные барыши, поскольку в ряде случаев, и в большинстве, выручавшиеся для Советского Союза суммы не превышали 50% стоимости таких знаменитейших в мире произведений искусства, как “Благовещение” Ван-Эйка, “Георгий-Победоносец” и “Мадонна Альба” Рафаэля, “Венера” Тициана, “Поклонение” Боттичелли, “Клеопатра” Тьеполо, “Елена Фурман” Рубенса, “Филипп Вортон” Ван-Дейка и десятки других вещей, которые снимались по молниеносному приказу и исчезали из Эрмитажа без предупреждения, иногда в течение получаса. Разгрому подверглась не только картинная галерея Эрмитажа, но и собрание по прикладному искусству. Попытки делались и по линии знаменитой скифской коллекции, и по линии Отдела Востока, которым я тогда заведовал, особенно же в отношении знаменитой Сасанидской коллекции.

Докладная записка Иосифа Орбели с протестом против продажи предметов искусства из коллекций Эрмитажа (1933)

Сегодня мы вспоминаем об Иосифе Абгаровиче Орбели, кланяемся ему и благодарим за всё, что он создал. Он умел блестяще взаимодействовать с окружающим миром и умел ставить мир на место в соответствии с требованиями музея. Мы стараемся не забывать тех, благодаря кому мы такие, какие есть сейчас.

Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа

Семь фактов об Иосифе Орбели

Параллельно с обучением в гимназии Иосиф Орбели дома прошел полный курс реального училища. По семейной традиции он также обучался ремеслам, освоив столярное дело, работу каменщика и типографского наборщика.Сотрудники отдела Востока Эрмитажа сложили шуточный гимн про своего руководителя, где были слова: «Раздаются свирепые трели, и чернеет вдали борода. Это, верно, бушует Орбели, и скрываются все без следа!»В Ленинграде Иосиф Орбели долгие годы жил по адресу Дворцовая набережная (тогда – набережная Девятого января), дом 32. Сейчас на доме установлена мемориальная доска в его честь.Улица Орбели в Санкт-Петербурге названа в честь Иосифа Орбели и его брата Леона.Иосиф Орбели был любителем шахмат. В 1936 году вышла книга «Шатранг. Книга о шахматах», написанная совместно с К. Тревер, где содержался перевод со среднеперсидского языка сочинения об играх в шахматы и нарды, исследование истории шахмат на средневековом Востоке и описание старинных шахматных фигур из собрания Эрмитажа.Женой Иосифа Орбели была Антонина Изергина, историк искусства и сотрудник Эрмитажа, где она работала в отделе западноевропейской живописи и скульптуры.По легенде, в 1930-е годы рассматривался план заменить статую ангела на шпиле Петропавловского собора на изображение Сталина. Однако Иосиф Орбели сказал: ««Помилуйте, товарищи, Петропавловский шпиль отражается в Неве, и что же, выхотите, чтобы товарищ Сталин оказался вниз головой?» - и от проекта отказались.

Материалы об Иосифе Орбели

Статья об Иосифе Орбели в русской Википедии

Статья об Иосифе Орбели в Большой российской энциклопедии

Биографический очерк

Документальный фильм об Иосифе Орбели