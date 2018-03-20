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Мэй обвинила Россию в наличии мотива и намерения отравить Скрипаля


Добавлено: 20 мар 2018 в 08:44, Категория: Новости на сегодня
Мэй обвинила Россию в наличии мотива и намерения отравить Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй повторила обвинения в адрес России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает Sky News.

В ходе визита в Бирмингем Мэй заявила: «У России была возможность и, я полагаю, мотив и намерение. Именно такова модель поведения России в Европе, которое мы наблюдали до сих пор».

Британский премьер поблагодарила всех, кто поддержал Лондон в деле об отравлении Скрипаля: «Это случилось в Великобритании, это могло произойти в любой стране. Наши союзники за рубежом поддержали нас и в признании того, что ответственность должно нести российское государство».

Напомним, в Солсбери был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они попали в реанимацию, по утверждению британских властей, из-за воздействия нервно-паралитического вещества «Новичок» — химоружие, вероятно, производившееся в СССР. Великобритания официально обвиняет Россию в причастности к атаке. В Москве отрицают причастность к покушению.



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Добавлено: 20 мар 2018 в 08:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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