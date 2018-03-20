Минфин отчитался об отраженных DDoS-атаках из-за границы

В 2017 году на информационные системы российского министерства финансов четыре раза осуществлялись DDoS-атаки — распределенные сетевые атаки — из-за рубежа, передает РБК со ссылкой на проект годового итогового доклада о работе ведомства.

Две атаки — 25 марта и 18 июня — были совершены из США, причем каждая продолжалась свыше двух часов, третий раз (6 августа) Минфин РФ 54 минуты атаковали из Китая, а 1 сентября в течение 48 минут серверы финансового ведомства выдерживали DDoS-натиск из Германии.

Кроме того, информационные системы министерства пытались заразить вирусным программным обеспечением — в частности, печально известным вирусом-шифровальщиком WannaCry. Благодаря установленному на компьютерах ведомства современному антивирусному ПО удалось предотвратить 31 случай заражения, говорится в документе.

«В настоящее время установлены и предварительно настроены отечественные средства защиты информации для предотвращения утечки по каналам информационного обмена», — добавили авторы проекта доклада.