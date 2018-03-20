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» » Минобороны России на официальном сайте ведет прямую трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска Восточной Гуте

Минобороны России на официальном сайте ведет прямую трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска Восточной Гуте


Добавлено: 20 мар 2018 в 08:28, Категория: Общество
Минобороны России на официальном сайте ведет прямую трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска Восточной Гуте

Российским Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской республики в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты, организованы онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения.

На официальном сайте Минобороны России ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» в северной и «Хаммурия» в южной части Восточной Гуты, а также с камер БЛА в районе пункта пропуска «Хаммурия».

Только за вчерашний день через гуманитарные коридоры в н.п. Мухайям Аль-Вафедин и н.п Хаммурия выведено 6 046 человек.

Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 79 702 человека, большинство из которых – дети.

Российским центром на пропускных пунктах и лагере беженцев организовано горячее питание, выдача питьевой воды и продовольственных наборов, а также спальных комплектов.



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Добавлено: 20 мар 2018 в 08:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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