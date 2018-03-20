Минтранс разбил открытие автомобильной части Крымского моста на этапы

Российское Министерство транспорта рассматривает возможность поэтапного запуска автомобильного движения по мосту через Крымский мост — в связи с переносом сроков начала эксплуатации с декабря 2018 года на май.

Предполагается, что сразу после ввода моста проезд по нему будет разрешен легковому транспорту и пассажирским автобусам. В конце года, «как и было намечено первоначальными графиками», на Крымский мост разрешат въезжать грузовикам, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минтранса.

Для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста, сделано исключение: он может ездить по автомобильной части сразу после ее открытия.

«В мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь — Симферополь», — пояснили в Министерстве транспорта.

Поэтапный запуск автомобильного движения по Крымскому мосту обусловлен стремлением транспортного ведомства оптимизировать логистические потоки «в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов».

К декабрю 2018 года планируется сдача двух новых полос «Тавриды», ведущих к Симферополю, и ввод в эксплуатацию автоподъездов к Крымскому мосту, которые позволят отменить временно установленные ограничения на проезд грузовиков.