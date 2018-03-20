Модный приговор - Дело о секретах крепкого брака (20.03.2018)

Добавлено: 20 мар 2018 в 20:51 ,

Модный приговор. Дело о секретах крепкого брака последний выпуск 20 марта. Евгений Лебедев обвиняют свою дочь Екатерину Князеву в том, что она погрязла в заботах о семье и детях и совершенно перестала следить за собой. “Я беспокоюсь за свою дочь, – говорит Евгений. – С некоторых пор она уделяет слишком много внимания кухне и перестала быть женственной. Одежда перестала подчеркивать ее красоту и изящество”. Екатерина с обвинением не согласна. По ее мнению, главное в браке – это любовь и вкусные обеды, а наряды – дело второстепенное, к тому же в заботах о семье у нее просто не остается времени и сил на себя. Помогут ли стилисты домохозяйке с двумя детьми вновь стать яркой и эффектной женщиной?



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