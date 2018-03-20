Морские пехотинцы Северного флота совершенствуют воздушно-десантную подготовку

Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты береговых войск Северного флота начали выполнение прыжков с парашютом.

Свои первые прыжки с парашютом военнослужащие-новобранцы совершили с борта вертолёта Ми-8 авиабазы 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота в Мурманской области над территорией военных полигонов.

Прыжки выполняются в различном диапазоне высот – от 600 до 1200 метров с военно-транспортных самолётов и вертолетов. Одновременно осуществляют высадку группы численностью около 30 человек.

Военнослужащие осваивают навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием.

Выполнению практических прыжков с парашютом предшествовала серьезная подготовка молодого пополнения на тренажерах. Военнослужащие изучили характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта, отработали на земле элементы выхода из самолета, действия в воздухе, в том числе в экстремальных ситуациях.

Планируется, что морские пехотинцы выполнят не менее двух прыжков каждый.