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Мужское - женское - Куклы, Часть 2 (20.03.2018)


Добавлено: 20 мар 2018 в 16:43,
Мужское – женское. Куклы. Серия 2 последний выпуск 20 марта. Чтобы стать похожим на куклу Кена, 34-летний Родриго Алвес из Лондона потратил 600 тысяч фунтов стерлингов и перенес 62 пластические операции. Сегодня Родриго известен на весь мир: он дает интервью, снимается в кино, участвует в ТВ-шоу. Но в личной жизни у него все не так успешно: живой Кен три года был в браке, но сейчас его сердце свободно. И теперь Алвес приехал в Россию, чтобы найти русскую жену. Проект, который с помощью экспертов и зрителей постарается помочь мужчинам и женщинам разобраться в их отношениях и преодолеть житейские проблемы. Ведущие — Александр Гордон и Юлия Барановская.

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Добавлено: 20 мар 2018 в 16:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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