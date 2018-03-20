На самом деле - Я тайно сдал ДНК наших детей (20.03.2018)

Добавлено: 20 мар 2018 в 20:51 ,

На самом деле. Муж предал жену, постаревшую в 23 года последний выпуск 20 марта. Проверку на детекторе лжи проходит 23-летняя Екатерина Неженцева, у нее редкое генетическое заболевание — синдромом преждевременного старения. За историей ее любви следила вся Россия: Катя вышла замуж за Дениса Паршикова и стала мамой двоих сыновей. Старший родился здоровым, а младший унаследовал заболевание матери и начал стареть на глазах. Именно после рождения второго сына мужа будто подменили — он стал жестоко избивать Катерину, вымещая злобу за болезнь ребенка, и обвинять ее в том, что дети рождены не от него. Ведущий Дмитрий Шепелев.



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