На территории Черноморского флота проведет прием граждан Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации

Сегодня на территории Черноморского флота начинает свою работу Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации. Такая практика работы с военнослужащими, членами их семей и гражданским персоналом ВС РФ в местах службы и проживания впервые была применена в 2014 году именно в Крыму. С тех пор выездные приемные Минобороны России проводятся на регулярной основе. В течение недели личный прием граждан будет проведен в Севастополе, Симферополе и Евпатории.

В состав приемной включены специалисты ЦОВУ по наиболее значимым социальным направлениям – жилищному, кадровому, медицинскому, имущественному и другим. Участие в данном мероприятии принимает руководство Аппарата Министра обороны Российской Федерации. Кроме того, будут привлечены представители органов местного самоуправления, ветеранских и общественных организаций республики Крым.

Выездная приемная предусматривает общение с гражданами в двух форматах – общение с залом, ответы на вопросы, которые, как правило, касаются большинства заявителей и требуют разъяснений, а также индивидуальный личный прием, где персонально решается вопрос каждого заявителя.

Работа Выездной приемной на территории Черноморского флота направлена на всестороннее рассмотрение обращений военнослужащих (лиц гражданского персонала), проходящих военную службу (работающих) в объединениях, соединениях, воинских частях и организациях, дислоцированных на территории республики Крым, а также членов их семей.