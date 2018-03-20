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На территории Черноморского флота проведет прием граждан Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации


Добавлено: 20 мар 2018 в 09:59, Категория: Общество
На территории Черноморского флота проведет прием граждан Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации

Сегодня на территории Черноморского флота начинает свою работу Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации. Такая практика работы с военнослужащими, членами их семей и гражданским персоналом ВС РФ в местах службы и проживания впервые была применена в 2014 году именно в Крыму. С тех пор выездные приемные Минобороны России проводятся на регулярной основе. В течение недели личный прием граждан будет проведен в Севастополе, Симферополе и Евпатории.

В состав приемной включены специалисты ЦОВУ по наиболее значимым социальным направлениям – жилищному, кадровому, медицинскому, имущественному и другим. Участие в данном мероприятии принимает руководство Аппарата Министра обороны Российской Федерации. Кроме того, будут привлечены представители органов местного самоуправления, ветеранских и общественных организаций республики Крым.

Выездная приемная предусматривает общение с гражданами в двух форматах – общение с залом, ответы на вопросы, которые, как правило, касаются большинства заявителей и требуют разъяснений, а также индивидуальный личный прием, где персонально решается вопрос каждого заявителя.

Работа Выездной приемной на территории Черноморского флота направлена на всестороннее рассмотрение обращений военнослужащих (лиц гражданского персонала), проходящих военную службу (работающих) в объединениях, соединениях, воинских частях и организациях, дислоцированных на территории республики Крым, а также членов их семей.



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Добавлено: 20 мар 2018 в 09:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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