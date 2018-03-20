Наречена для тата - 8 выпуск (20.03.2018)

Добавлено: 20 мар 2018 в 18:49 ,

Невеста для папы 8 серия Украина последний выпуск 20 марта. Сегодня вы увидите, как Юля продолжает строить дружеские отношения с Зоей. Девочке нужно выучить стихотворение и будущая мама берется ей помочь. Но сможет ли она его доучить, когда Юля строит из себя «строгого учителя»? На прошлой неделе Михаилу захотелось приятно удивить Юлию. Мужчина пригласил невесту на танцевальный мастер-класс. Юля любит танцевать — она не из тех барышень, которые в праздничное веселье отсиживаются за столом. Поэтому такое предложение ей очень понравилось. Показывал мастер-класс Ригоберт Мустелиер — участник проекта Х-фактор-8. Он научил пару танцевать зажигательную сальсу. Во время танца Михаил очень пристально смотрел Юлии в глаза.



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