Нелли Ермолаева ответила на вопросы подписчиков

У Мироши начался «хватательный рефлекс». Первая, кто страдает, это моя шевелюра, поэтому распущенные волосы пока плавно вбираются в пучок. Второй момент, который меня спрашивают постоянно: «Кормишь ли ты грудью?» Я писала уже об этом, но придётся ещё раз написать. Да, кормлю грудью и очень счастлива, что у меня много молочка вкусного. Это самое ценное и полезное, что можно дать своему ребеночку. Сколько буду кормить? Чем больше, тем лучше. Думаю годик, около того... Иммунитет - это очень важно. Ещё один вопрос: «А что можешь кормить, где попросит?» Ну конечно да. А как ещё? Хоть где! Этого не нужно стесняться.Мы научили ребёнка понимать наш режим. Можем поехать на целый день гулять в другой городок, и он с нами кайфует. Спит в коляске на свежем воздухе. Главное, запастись подгузниками, сменными комбезиками, шапочками, «царапками», вазелином (для попы), влажными салфетками; на всякий случай) молокососом с бутылочкой (стерилизованной) и мой спаситель, газоотводная трубочка! И ещё мелочами. Мы везде с ним. Нужно приучать бебика к такому ритму и темпу. К шумам, социуму.