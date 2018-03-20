Netflix назвал ТОП-10 ужастиков, которые невозможно досмотреть до конца

Подборку фильмов, которые кажутся зрителям слишком жуткими, чтобы досматривать их до конца, опубликовал стриминговый сервис Netflix. В списке, как необходимо отметить, присутствуют как действительно пугающие хорроры, так и картины, вызывающие скорее отвращение, чем ужас — это, например, сиквел "Человеческой многоножки".Начнем, пожалуй, с фильма "Заклятие", который режиссер Джеймс Ван снял в 2013 году. Картина основана на реальной истории, которую изучали эксперты в области паранормального Эда и Лоррейн Уоррены. Речь идет об истории семьи Перон, о которой писали все газеты в 1971 году. Фильм, в общем, действительно жутковатый, так что не будем портить вам просмотр спойлерами, а то еще бросите на половине.Следующий фильм в списке — "Лихорадка" 2016-го года. Картина, снятая Элаем и Трэвисом Заривны — ремейк фильма с таким же названием, вышедшего в 2002. Пятеро студентов, домик в лесу, ужасная опасность — вполне стандартная история, так что любителям такого рода фильмов должно понравиться. Смотрите трейлер фильма ниже.В списке присутствуют картины "Парк резни", "Человеческая многоножка 2", "Иерусалим", "Варварская Мексика", "Пираньи", "Сырое", "Зубы" и "Пустота".