Николя Саркози задержан по делу о финансировании выборов

Французская полиция задержала бывшего главу республики Николя Саркози по делу о финансировании его избирательной кампании на выборах президента страны в 2007 году, передает Reuters.

В настоящее время политик находится в отделении судебной полиции во французском городе Нантере, куда его изначально пригласили на беседу со следователями, не оповещая о возможном задержании.

Саркози только что вернулся с конференции в Дубае по вопросам образования, а в ближайшее время планировал отправиться в Лондон. На сегодняшний день, по данным французских СМИ, у него было запланировано несколько встреч, которые его представители теперь отменяют.

Полицейские имеют право продержать Саркози у себя на протяжении 48 часов, после чего должны будут предъявить ему обвинение или отпустить.

Расследование началось в 2013 году, когда Саркози заподозрили в получении средств на проведение избирательной кампании от ливийского лидера Муамара Каддафи. Информацию об этом в мае 2012 года опубликовал сайт Mediapart, который, подобно Wikileaks, специализируется на обнародовании секретных данных и компромата.