Обратный отсчет - 11 серия (19.03.2018)

Добавлено: 20 мар 2018 в 14:28 ,

Новый сериал-фильм Обратный отсчет 11 серия 19 марта. Девушка Юля со своим братом попадает на закрытое мероприятие по случаю возвращения в Россию одного из драгоценных яиц работы Фаберже. Неожиданно произведение великого мастера исчезает, а на следующий день брата девушки находят мертвым. Корсаков узнает, что в ночь его убийства Юля была задержана полицией. Следователю, который ее допрашивает, сообщают, что похищена его дочь, и мужчина готов на все ради ее спасения. Майор Корсаков (Юрий Колокольников) и лейтенант Гордеева (Полина Максимова) работают в оперативно-розыскном подразделении полиции.



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