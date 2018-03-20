ОБСЕ: Убийства и нападения на журналистов в Украине не расследуются должным образом

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в ходе встречи с представителями НСЖУ и журналистами в Киеве раскритиковал ситуацию с расследованием случаев убийств и нападений на журналистов в Украине. Об этом сообщают Украинские Новости.

«К большому сожалению, большое количество таких случаев не было должным образом расследовано и не наказаны виновные», — сказал Дезир.

Он назвал убийства журналистов Павла Шеремета и Вячеслава Веремия примерами «грубых случаев насилия».

«Во время кризисов и конфликтов представители медиа обычно оказываются первыми, на кого направлены атаки. К сожалению, это паттерн, который наблюдается постоянно со времен Майдана в отдельных регионах Украины, в том числе — в Крыму… Мы наблюдаем, что медийные учреждения постоянно подвергаются нападениям, журналисты страдают от агрессии со стороны силовых структур, подвергаются насилию. Зафиксирован целый ряд случаев, связанных с безопасностью журналистов», — добавил Дезир.

Ранее в НСЖУ заявили, что ни одно из 90 нападений на журналистов в 2017 году не было раскрыто.

Фото: Украинские Новости