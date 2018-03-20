Пентагон хочет потратить 48,5 млн долларов на маломощные ядерные боеголовки для субмарин

Эта общая сумма с разбивкой на период до 2023 года приводится в запросе Минобороны США на 2019 год, пишет газета Defense News со ссылкой на Союз обеспокоенных ученых.

Согласно заявке Пентагона, на ядерное вооружение подводных лодок в 2019 году предлагается выделить 22,6 миллиона долларов, в 2020 году - 19,6 миллиона, в 2021-м - 3,2 миллиона, в 2022 году - 1,5 миллиона, а в 2023-м - 1,6 миллиона долларов.

Издание подчеркивает, что в данном случае речь идет только о запросе Минобороны, но этими работами также занимается Министерство энергетики. Кроме того, указанную сумму, даже после возможного одобрения Конгресса США, могут изменить в соответствии с новыми потребностями и техническими проблемами.