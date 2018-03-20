Перед аварией на канатной дороге в Грузии в небе кружили неизвестные объекты

Трагедия произошла несколько дней назад на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии. Интересно, что перед аварией на подъемнике, в результате которой пострадало множество туристов, очевидцы заметили в небе несколько странных объектов.

Яркий светящийся объект неожиданно возник в небе, затем к нему добавился еще один. Загадочные события удалось запечатлеть камере наблюдения. Причем объекты точно не являлись бликами на камере, ведь на эти огни указывали туристы, находящиеся снизу.

После появления ярких огней в небе подъемник вышел из строя и начал двигаться с большой скоростью. Причиной произошедшего названа проблема с кабелем. Однако некоторые отдыхающие считают, что авария связана с появление загадочных объектов в небе.