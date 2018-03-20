Песков назвал заявление Меркель по «делу Скрипаля» не обнадеживающим

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля «безусловно не обнадеживающим», сообщает РБК.

«Еще раз повторяю, речь идет о презумпции невиновности. Президент России неоднократно повторил уже, что Россия не имеет никакого отношения к этому делу, делу, кстати, об убийстве в Великобритании британского шпиона. Говорить обратное является нонсенсом», — сказал Песков.

Он напомнил, что Россия не имеет запасов химического оружия — они были уничтожены под наблюдением иностранных представителей «в соответствии с духом и буквой международных обязательств».

«Давайте сохранять трезвость ума и в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании в том, что сделанные из Лондона на высоком и самом высоком уровне заявления имеют хоть что-то под собой реальное. Все базисное понимание права в первую очередь говорит об этой необходимости», — пояснил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее Меркель заявила о существовании веских доказательств причастности России к отравлению Скрипаля. «Однако Россия может предоставить доказательства, что ее вины здесь нет», — добавила канцлер Германии.