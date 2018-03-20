Песков рассказал о поздравлениях, которые поступают Путину

Переизбранный президент Российской Федерации Владимир Путин получает огромное количество поздравлений от коллег из других стран — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что пока что затрудняется ответить на вопрос о наличии среди поздравлений телеграммы из Соединенных Штатов Америки."Я пока что точно не могу ответить на вопрос о поздравлении от американского президента. Список поздравительных сообщений невероятно большой — мы получаем их по каналам Министерства иностранных дел, а также по другим международным каналам, поэтому, еще раз, пока что у меня нет информации о телеграмме из США", — заявил пресс-секретарь Путина.Таким образом Песков прокомментировал вопрос о поздравительном сообщении из США, волнующих некоторых граждан — предполагается, что если действующий президент США Дональд Трамп не поздравил Путина с новым сроком, то это можно рассматривать как недружественный шаг.Выборы главы РФ, напомним, состоялись восемнадцатого марта. Владимир Путин, как и предполагалось, набрал подавляющее количество голосов — по данным, актуальным на момент обработки 99.94% протоколов участковых избирательных комиссий, за Путина проголосовали 76.68% дошедших до участков избирателей.