Питерская Ницца: чего лишится сборная Англии в случае бойкота ЧМ-2018

Сборная Англии выбрала Курортный район Санкт-Петербурга местом базирования во время чемпионата мира по футболу. Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко съездил в Зеленогорск и Репино и убедился в том, что британцы многое потеряют, если слухи о возможном бойкоте ЧМ-2018 вдруг воплотятся в реальность.

Зеленогорск – город контрастов

"На недельку до второго я уеду в Комарово…" - хит из 80-х крутится в голове, когда едешь на электричке в сторону Зеленогорска. Вряд ли в сборной Англии найдется хотя бы один человек, знакомый с советской эстрадой, но место для базирования выбрано то самое – на карельских скалах, с балтийской волной и всеми сопутствующими аксессуарами. Репино, где будут жить британцы, и Зеленогорск, где они будут тренироваться, – две ближайшие станции к Комарово.

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С середины восьмидесятых даже в Балтийском море слишком много воды утекло – никакими водолазами тут и не пахнет. Зато дорогих ресторанов и новых коттеджей в избытке. Есть даже мини-филиал известного своими сногсшибательными ценами московского гастронома. Невская Ривьера, местный вариант Ниццы, - что вы хотели?!

Правда, уже в полукилометре от береговой линии все гораздо прозаичнее. Зеленогорск – это гремучая смесь из пряничных домиков, построенных в последние годы, покосившихся избушек и советских многоэтажек. В центре всего этого находится стадион "Спартак", где будет тренироваться сборная Англии. С одной стороны к нему примыкает нечто, похожее на домик Бабы-яги, с другой - пара дорогих коттеджей, а через дорогу высится типовая девятиэтажная общага.

Глядя на эту постройку, согласишься в справедливости требований британцев об увеличении высоты забора вокруг базы. С крыши общежития наверняка открывается шикарный вид на тренировочное поле. Даже шестиметровое ограждение тут особо не спасет. Только испортит жизнь жителям красивых коттеджей. Они-то наверняка мечтали выходить на балкон с чашечкой кофе и лениво поглядывать за тем, как Харри Кейн и Деле Алли пашут на утренней тренировке. Теперь увидят только матовую поверхность стены.

Но забор пока не заменили, поэтому еще можно разглядеть все, что не очень скрыто. Для хорошего обзора достаточно вскарабкаться на не самый высокий сугроб.

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Газон (говорят, он идентичен тому, что постелен на стадионе "Санкт-Петербург") пока еще лежит под снегом, зато маленькие трибунки на пару сотен зрителей вычищены идеально. Четыре осветительных мачты, два здания раздевалок и большой корпус, в котором административные помещения соседствуют с небольшим тренажерным залом. В целом, выглядит не хуже, чем база "Зенита" в Удельном парке – только полей не так много. В Зеленогорске рядышком с большим основным газоном разместилась еще парочка полян размером поменьше.

Двойник "Турбостроителя"

В прошлом году во время Кубка Конфедераций все восхищались преображением петербургского стадиона "Турбостроитель" - пару лет назад он стоял в полном запустении, но благодаря крупному турниру площадку реконструировали, и на ней тренировалась сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду. История зеленогорского "Спартака" - один в один повторяет судьбу "Турбостроителя". Этот стадион тоже считался гиблым местом – его не эксплуатировали около десяти лет, и за это время он полностью разрушился. Благодаря реконструкции к ЧМ-2018 зеленогорские детишки снова получат базу отличного уровня. Далеко не у каждой команды из РФПЛ имеется нечто подобное.

Название "Спартак" используется только в официальных документах. Вокруг стадиона нет ни одной таблички с не самым подходящим для питерских футбольных болельщиков названием. Везде написано, что это спортивная школа олимпийского резерва Курортного района.

Директор той самой школы Александр Савинов чрезвычайно доволен новым объектом. "Здесь созданы все условия. В один день база может принять до тысячи детей, которые занимаются футболом", - рассказывает руководитель.

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В Зеленогорске уже планируют проведение различных спортивных мероприятий сразу после ЧМ-2018. А еще здесь ждут… сувениров от сборной Англии.

"Надеюсь, мы получим что-то от англичан – майки с автографами или подписанные мячи. Такие вещи наверняка останутся в нашей школе навсегда", - говорит Савинов.

Гематоген с Забивакой

Удивительно, но в самом Зеленогорске мало что знают о грядущем приезде команды Гарета Саутгейта. Многие местные жители пожимали плечами в ответ на вопрос, знают ли они, что это за объект. Кто-то говорил, что это база для чемпионата мира, но затруднялся ответить, какая именно сборная будет гостить здесь.

"Главное, чтобы их хулиганы сюда не добрались", - рассмеялся осведомленный о нраве английских болельщиков мужчина, выгуливавший собачку прямо напротив стадиона.

Одно из окон ближайшей к базе избушки завешено каким-то полотном с красно-белыми полосами. Кого ждет тамошний житель? Сборную США? Мадридский "Атлетико"? Жаль, что дома его не оказалось – о футбольных предпочтениях узнать не удалось.

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Зато в крошечном магазинчике, который носит гордое название "Центральный универсам", есть продукция, которой не найти даже в Петербурге, – целый стенд товаров с талисманом ЧМ-2018 Забивакой. Там было все – мармеладки, монпансье и даже гематоген. Все-таки ждут англичан в Зеленогорске, ждут!

Пушкин англичан не дождется

Если верить навигатору, от стадиона "Спартак" до отеля в Репино, где будут жить англичане, примерно 10 минут на машине. На самом деле ехать около четверти часа, но оно того стоит. Даже зимой вид с Приморского шоссе открывается впечатляющий, хотя пляжи занесены снегом, а Финский залив покрыт льдом. Когда потеплеет и все растает, от Ниццы не отличишь.

Первое, что бросилось в глаза перед входом в отель – искусно вылепленную из снега фигуру Александра Пушкина. Жаль, что этот экспонат явно не доживет до приезда англичан.

Сама гостиница выглядит довольно большой и чем-то напоминает советский санаторий – так написано в одном из отзывов об отеле в Интернете. Правда, внутри всё выглядит вполне по-европейски.

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Судя по всему, англичане уже выкупили весь отель на время ЧМ – забронировать номер с середины июня по середину июля на сайте гостиницы никак не получается, а на ресепшн уходят от прямого ответа на вопрос, кто будет здесь жить в разгар белых ночей.

В питерской Ницце все готово к приезду команды Гарета Саутгейта. Здесь действительно можно комфортно жить, тренироваться и наслаждаться прекрасной природой. Вот только приедут ли англичане сюда "на недельку до второго"?