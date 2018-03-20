Платформа ALTAIR VR – виртуальное образование

Платформа ALTAIR VR – виртуальная энциклопедия, представленная в несколько ином формате. Вместо скучных данных и описаний, система предлагает вживую окунуться в образовательный процесс и прочувствовать, как размножаются вирусы, как растут деревья или как выживают животные. Это и многое другое ждет посетителей в проекте ALTAIR VR.

Никто не любит ходить в школу, делать уроки. Но знания нужны и проект ALTAIR VR решает эту проблему интересным и зрелищным способом. Теперь с помощью технологии виртуальной реальности ученики смогут не просто прочитать, но и увидеть, потрогать материалы, что позволит не только заинтересовать учеников, но также поможет наглядно объяснять процессы мира и вовлекать даже самых ленивых детей в учебный процесс. Звучит интересно, но как же это будет работать?

Принципы работы платформы

Платформа построена на базе двух ключевых технологий – блокчейн и виртуальной реальности. Первая позволит отслеживать все перемещения пользователя, станет гарантом хранения и использования платежных средств. Вторая – станет непосредственным исполнителем всех идей и проектов системы.

На момент старта работы платформа будет наполнена небольшим количеством базовой информации – это проекты, образовательные опыты, наглядные материалы. Но дальнейшая работа по наполнению платформы ляжет на плечи пользователей – они сами будут придумывать идеи, воплощать их и зарабатывать. Доход будет идти от платного продвижения проектов и предоставления доступа заинтересованным людям.

Таким образом, программист, создавший проект, или педагог, разработавший план учебного процесса, смогут получить дополнительную прибыль и дать пользу ученикам и другим посетителям ресурса.

Процесс ICO

В рамках ICO компания выпустила 1 миллиард собственных токенов ALT, которые будут единственно возможным платежным средством в проекте. Купить токены можно уже сейчас – продажа продлится до мая, если монеты не будут распроданы ранее. Всего на реализацию компания заложила 500 миллионов токенов. Оставшиеся средства пойдут на поддержание работы платформы, формирование средств разработчиков, оформление баунти-программы и прочие расходы в рамках ICO.

Заключение о проекте

Распространение виртуальной реальности приводит к тому, что возникают подобные проекты. Но стоит сказать, что ALTAIR VR – проект, который имеет большие перспективы, поскольку кроме развлекательной имеет и социальную ценность – повышение качества образования и вовлеченности в этот процесс детей.

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

Веб-сайт: https://altairvr.io/ru/

Технический документ: https://altair.fm/ico/whitepaper_altairvr_rus.pdf

Инвестиционная презентация: https://altair.fm/ico/altairvr_long_ru.pdf

Социальные сети проекта:

Telegram Group: https://t.me/altair_vr_ito_rus

Twitter: https://twitter.com/altair_vr

Facebook: https://www.facebook.com/altairvrico/

Instagram: https://www.instagram.com/altair_vr/

YouTube: https://www.youtube.com/c/AltairVR

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/27174759/

BitcoinTalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2491706.0

Golos: https://golos.io/@altair-vr

ВТТ автора: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905