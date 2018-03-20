«Поднялась волна говна», — Макаревич о реакции на его слова о «злобных дебилах»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич на своей странице в соцсети прокомментировал однозначную и понятную реакцию россиян на его вчерашний пост, в котором он сравнил жителей РФ со «злобными дебилами».

Музыкант, переквалифицировавшийся в либерала, утверждает, что его не так поняли, но «поднявшаяся волна говна» доказывает, что он прав.

«Сегодня с утра вдруг начал разрываться телефон — журналисты с далекой Родины. «Андрей Вадимович, а вы бы не могли прокомментировать…»...

На десятом звонке призадумался — что случилось-то? Уж не умер кто?

К вечеру добрались до гостиницы, зашел в сеть — вот оно что! Я, оказывается, «назвал россиян злобными дебилами»! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа.

А только зря они это — не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении):

«Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов». Есть разница, нет?