Польша объявила бойкот ЧМ-2018 по футболу в России

Президент Польши Анжей Дуда отказался участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает RMF 24 со ссылкой на руководителя главы канцелярии президента Кшиштофа Щерского.

«Вчера президент принял решение, что он не будет представлять Польшу на чемпионате мира в России», — заявил он.

20 марта Дуда также заявил, что не намерен поздравлять Владимира Путина с победой на выборах.

Власти Исландии также рассматривают возможность отказа от посещения матчей и других мероприятий футбольного чемпионата мира. При этом министр иностранных дел страны Гудлаугур Тор Тордарсон уточнил, что сборной Исландии по футболу никакие ограничения не коснутся.

Ранее о бойкоте чемпионата мира по футболу в России как реакции на отравление Скрипаля заявили власти Великобритании. Эта мера коснется только чиновников и представителей королевской семьи.