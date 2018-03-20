Польша определилась с позицией относительно бойкота ЧМ по футболу в России

Польша определилась с позицией относительно бойкота ЧМ-2018 по футболу в России.

Так, RMF 24 сообщает, что президент Польши Анджей Дуда решил не приезжать на открытие Мундиаля. Пресс-секретарь Дуды заявил:

Президент принял решение вчера, что он не будет представлять Польшу в России на чемпионате мира.

19 марта об аналогичном «бойкоте» объявила Исландия. Правда, там этот вопрос еще не решен. О бойкоте ЧМ-2018 в России 14 марта сообщили власти Британии. Все эти действия связаны с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Кроме того, СМИ сообщили, что Польша из солидарности с Лондоном намерена выдворить часть российских дипломатов.