Помощь семейного адвоката по лишению родительских прав

Работа адвоката подчас связана с рассмотрением сложных и морально трудных дел. Одним из таких дел, которым занимаются семейные адвокаты, является лишение родительских прав.
Каковы причины, по которым осуществляется лишение родительских прав матери?
- Первой причиной лишения является невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Сюда входит как охрана моральной и физической составляющей здоровья, так и учеба в школе.
- Вторая причина – родительские права используются в целях, разрушающих личность малыша. Это такие правонарушения: воровство, проституция и прочее.
- Третьей причиной являются вредные привычки матери.
- Четвертая причина – применение насилия над ребенком как физического, так и психологического.
Все вышеперечисленное не способствует правильному гармоничному развитию и воспитанию ребенка, и требует срочных мер, таких как лишение родительских прав бабушкинский суд. Семейный адвокат окажет необходимую помощь.
Перечень услуг адвоката
- Адвокат консультирует по вопросам, связанным с рассмотрением дела о лишении родительских прав.
- Поиск и подача иска по данному делу в судебные органы.
- Поиск и сбор дополнительной информации.
- Предварительное рассмотрение дела перед судом.
- Участие адвоката в судах и защита истца.
- Подача апелляций
Суд рассматривает дела по лишению родительских прав в соответствии с российскими законами. Лишение родительских прав применяется в крайних случаях, когда существует реальная угроза жизни и здоровья ребенка. Семейно-правовые отношения рассматриваются судами часто по причине невыполнения обязательств родителями с вредными привычками.
Отца и мать лишают родительских прав на основании Семейного Кодекса РФ. Это определяется как «виновное противоправное поведение, которое может быть выражено в форме действия или бездействия».