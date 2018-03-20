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Помощь семейного адвоката по лишению родительских прав


Добавлено: 20 мар 2018 в 00:27, Категория: Статьи

Работа адвоката подчас связана с рассмотрением сложных и морально трудных дел. Одним из таких дел, которым занимаются семейные адвокаты, является лишение родительских прав.

Каковы причины, по которым осуществляется лишение родительских прав матери?

  • Первой причиной лишения является невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Сюда входит как охрана моральной и физической составляющей здоровья, так и учеба в школе.
  • Вторая причина – родительские права используются в целях, разрушающих личность малыша. Это такие правонарушения: воровство, проституция и прочее.
  • Третьей причиной являются вредные привычки матери.
  • Четвертая причина – применение насилия над ребенком как физического, так и психологического.

Все вышеперечисленное не способствует правильному гармоничному развитию и воспитанию ребенка, и требует срочных мер, таких как лишение родительских прав бабушкинский суд. Семейный адвокат окажет необходимую помощь.

Перечень услуг адвоката

  1. Адвокат консультирует по вопросам, связанным с рассмотрением дела о лишении родительских прав.
  2. Поиск и подача иска по данному делу в судебные органы.
  3. Поиск и сбор дополнительной информации.
  4. Предварительное рассмотрение дела перед судом.
  5. Участие адвоката в судах и защита истца.
  6. Подача апелляций

Суд рассматривает дела по лишению родительских прав в соответствии с российскими законами. Лишение родительских прав применяется в крайних случаях, когда существует реальная угроза жизни и здоровья ребенка. Семейно-правовые отношения рассматриваются судами часто по причине невыполнения обязательств родителями с вредными привычками.

Отца и мать лишают родительских прав на основании Семейного Кодекса РФ. Это определяется как «виновное противоправное поведение, которое может быть выражено в форме действия или бездействия».



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Добавлено: 20 мар 2018 в 00:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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