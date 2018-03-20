Помощь семейного адвоката по лишению родительских прав

Работа адвоката подчас связана с рассмотрением сложных и морально трудных дел. Одним из таких дел, которым занимаются семейные адвокаты, является лишение родительских прав.

Каковы причины, по которым осуществляется лишение родительских прав матери?

Первой причиной лишения является невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Сюда входит как охрана моральной и физической составляющей здоровья, так и учеба в школе.

Вторая причина – родительские права используются в целях, разрушающих личность малыша. Это такие правонарушения: воровство, проституция и прочее.

Третьей причиной являются вредные привычки матери.

Четвертая причина – применение насилия над ребенком как физического, так и психологического.

Все вышеперечисленное не способствует правильному гармоничному развитию и воспитанию ребенка, и требует срочных мер, таких как лишение родительских прав бабушкинский суд. Семейный адвокат окажет необходимую помощь.

Перечень услуг адвоката

Адвокат консультирует по вопросам, связанным с рассмотрением дела о лишении родительских прав. Поиск и подача иска по данному делу в судебные органы. Поиск и сбор дополнительной информации. Предварительное рассмотрение дела перед судом. Участие адвоката в судах и защита истца. Подача апелляций

Суд рассматривает дела по лишению родительских прав в соответствии с российскими законами. Лишение родительских прав применяется в крайних случаях, когда существует реальная угроза жизни и здоровья ребенка. Семейно-правовые отношения рассматриваются судами часто по причине невыполнения обязательств родителями с вредными привычками.

Отца и мать лишают родительских прав на основании Семейного Кодекса РФ. Это определяется как «виновное противоправное поведение, которое может быть выражено в форме действия или бездействия».