Порошенко обсудил с эмиром Катара поставки сжиженного газа в Украину

Президент Петр Порошенко встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Во время встречи были обсуждены перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок. Также, во время переговоров шла речь об усилении сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике и сфере транспортной инфраструктуры.

Порошенко выразил благодарность за последовательную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, проинформировав шейха о ситуации на Донбассе. Кроме того, президент пригласил эмира посетить Украину с визитом.

Ранее Петр Порошенко наградил эмира Кувейта орденом Ярослава Мудрого.

Фото: пресс-служба президента