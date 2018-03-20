Порошенко обсудил с эмиром Катара поставки сжиженного газа в Украину

Президент Петр Порошенко встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом информирует пресс-служба главы государства.
Во время встречи были обсуждены перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок. Также, во время переговоров шла речь об усилении сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике и сфере транспортной инфраструктуры.
Порошенко выразил благодарность за последовательную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, проинформировав шейха о ситуации на Донбассе. Кроме того, президент пригласил эмира посетить Украину с визитом.
Ранее Петр Порошенко наградил эмира Кувейта орденом Ярослава Мудрого.
Фото: пресс-служба президента