Портал экстрасенсов, предсказавший уход из жизни Хокинга, обнародовал «список смерти»

Портал The DeathList стал пользоваться бешеной популярностью после смерти выдающегося физика-теоретика Стивена Хокинга.

Всё дело в том, что сайт экстрасенсов, как его называет источник, предсказал это печальное событие – имя ученого попало в список знаменитых личностей, чей уход из жизни провидцы увидели в 2018 году.

Ранее, в 2017-м, из 50 человек, смерть которых пророчил The DeathList, 17 действительно отошли в мир иной. Также на счету портала предсказания о смерти Хью Хефнера, создателя журнала Playboy, музыкантов Принца и Дэвида Боуи, актера Алана Рикмана.

Сейчас на сайте The DeathList опубликован список медийных личностей – из мира политики, шоу-бизнеса, высокой моды и т.д., которые могут отправиться в мир иной в 2018-м. Из 50 человек в этом голу, помимо Хокинга, уже умерли Марк Смит, икона британского андеграунда, и Билли Грэм, всемирно известный американский проповедник. Однако настораживает тот факт, что все эти люди – уже в почтенном возрасте, получается, для подобного рода прогноза экстрасенсам не нужно применять особых усилий.