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После гибели четырех человек при пожаре в Приморье возбуждено уголовное дело


Добавлено: 20 мар 2018 в 06:07, Категория: Россия
После гибели четырех человек при пожаре в Приморье возбуждено уголовное дело

По факту гибели четырех человек при пожаре во Владивостоке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевой главк СКР.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту гибели людей при пожаре в частном доме. По данным агентства, в здании находился приют для бездомных. Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Источник в приморском СУ СКР сообщил РИА «Новости», что после инцидента возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».



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Добавлено: 20 мар 2018 в 06:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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