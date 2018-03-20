Постное меню: как приготовить салат с орехами

Бренд-шеф ресторана 15/17 bar&grill (Большой Черкасский пер., д. 15/17, стр. 1) Владимир Богожавец делится простым рецептом салата с орехами. Идеально в пост!



Ингредиенты (на 4 порции): помидоры (2 шт.), огурцы (4 шт.), красный лук (? луковицы), кинза (15 г), масло оливковое (10 мл), грецкий орех (15 г), арахис (15 г), тыквенные семечки (5 г), кедровые орехи (10 г), кунжут (5 г), лимонный сок (? лимона), сумах (2 г), красный и черный молотый перец (по вкусу), соль (по вкусу).

Способ приготовления:

Овощи порежьте кубиком небольшого размера, кинзу и красный лук измельчите. Грецкий орехи порубите на мелкие части.Все ингредиенты выложите в одну емкость, перемешайте и заправьте оливковым маслом и лимонным соком, добавьте соль и специи по вкусу.