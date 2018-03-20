Поверніть мені красу - 3 сезон, 1 выпуск (20.03.2018)

Добавлено: 20 мар 2018 в 18:49 ,

Верните мне красоту 3 сезон 1 серия последний выпуск 20 марта. Пожертвование себя ради семьи, четырех детей и мужа прошло незамеченным. Теперь, когда большая часть жизни позади, время позаботиться о себе и вернуть право на счастье, внимание и любовь. Участницы реалити-шоу получают возможность не только исправить недостатки внешности, но и кардинально изменить свою жизнь. В этом им помогает профессиональная «команда спасения», в состав которой входят лучшие врачи, психологи и эксперты по вопросам красоты. К Команде спасения в составе дизайнера Андре Тана, психолога Елены Любченко, пластического хирурга Ростислава Валихновского присоединится эксперт по здоровому образу жизни Анна Буткевич.



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